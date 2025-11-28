"Io sono molto combattuto sulla partita dell'Inter: a me è piaciuta, in uno stadio molto complicato giocare bene. Quinta volta che vado al Metropolitano, viste sempre le avversarie in grande difficoltà. Non mi è piaciuto come sono entrati i calciatori dalla panchina, alcuni sono totalmente fuori progetto, uno è Frattesi. Non so se le cose cambieranno, ma anche a Madrid mi è sembrato un po' indeciso. Mi è piaciuta la mossa di Akanji centrale, Lautaro ha forse un problema. C'è da dire, da bordo campo, quando l'Atletico prende l'ultimo calcio d'angolo c'era un po' la sensazione che qualcosa potesse succedere.