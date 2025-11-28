Durante L'Ascia raddoppia, podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fernando Siani ha parlato della gara giocata dall'Inter in casa dell'Atletico e dei problemi della squadra di Chivu:
Siani: “Ero a bordo campo, alcuni giocatori fuori progetto. Sulla palla persa da Pio Kolarov…”
"Io sono molto combattuto sulla partita dell'Inter: a me è piaciuta, in uno stadio molto complicato giocare bene. Quinta volta che vado al Metropolitano, viste sempre le avversarie in grande difficoltà. Non mi è piaciuto come sono entrati i calciatori dalla panchina, alcuni sono totalmente fuori progetto, uno è Frattesi. Non so se le cose cambieranno, ma anche a Madrid mi è sembrato un po' indeciso. Mi è piaciuta la mossa di Akanji centrale, Lautaro ha forse un problema. C'è da dire, da bordo campo, quando l'Atletico prende l'ultimo calcio d'angolo c'era un po' la sensazione che qualcosa potesse succedere.
Chivu ha provato in ogni modo a tenere la palla concentrata, quando Pio Esposito perde il pallone c'è Kolarov che esce dalla panchina e salta, aveva capito che in una situazione di 50 e 50 se punta sul rosso esce il nero. Non so se si può parlare di sfortuna, ma ha creato tanto, non meritava di perdere, così come nel derby e con la Juve. Tre indizi sono una prova e forse appellarsi alla casualità è ingiusto. Tante situazioni strane, ma la squadra l'ho vista bene: Bisseck benissimo, Zielinski pienamente recuperato. La squadra fatica a segnare".
