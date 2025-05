Nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club, l'ospite in studio è Cesc Fabregas. Il tecnico del Como ha analizzato il pareggio del Napoli contro il Genoa e ha elogiato l'Inter e Simone Inzaghi. "Il Parma è una squadra non pressa molto alto, ti aspetta. Gioca sempre con due attaccanti, quando parte in contropiede è molto veloce, noi abbiamo sofferto gli ultimi minuti perché dalla panchina hanno tanta qualità. Il Napoli avrà bisogno di pazienza e attenzione nel non prendere contropiede. Conte è un martello importante, però ti fa vincere e il giocatore questo lo sa, per questo lo seguono. Ti mette sempre grande voglia, noi al Chelsea sentivamo quella forza, il coraggio, è un leader. Si lavora molto, tutta la settimana è praticamente sempre uguale e questo gli fa avere una chiarezza importante con i giocatori".