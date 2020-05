Falcao: “Il gol annullato a Turone uno scandalo. Arbitrava Bergamo che ai tempi di calciopoli…”

Sono passati 39 anni da quel famoso Juve-Roma del 10 maggio 1981, ma il gol di Turone continua a essere uno dei pensieri fissi dei tifosi giallorossi. In quella partita, terminata poi 0-0, le due squadre di si giocavano lo scudetto, vinto poi dai bianconeri. A 18 minuti dalla fine, avviene l’episodio chiave: i giallorossi, in superiorità numerica per l’espulsione di Furino, schiacciano i bianconeri nella propria area e trovano il gol con Turone. L’arbitro del match, Bergamo, in un primo momento convalida il gol, poi su segnalazione del guardalinee annulla per un fuorigioco molto dubbio. A distanza di anni, Falcao ricorda così quella partita: “

Però Bergamo aveva espulso Furino. Non sembrava volesse indirizzare la partita.

«L’espulsione era giusta. Dopo 14 secondi Furino mi aveva dato una randellata. Comunque a distanza di 39 anni ancora nessuno mi ha spiegato di chi fosse il fuorigioco. Non era mio che venivo da dietro, tantomeno di Turone che arrivava da cento metri di corsa. Non mi do ancora pace, meritavamo lo scudetto e lo avremmo vinto se ci fosse stato dato ciò che ci spettava».

(Corriere dello Sport)