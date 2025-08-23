fcinter1908 ultimora Fantacalcio, come fare la divisione budget all’asta! Ecco quanto spendere per ogni ruolo

Inizia il campionato oggi e per molti è il momento di fare l'asta: ecco come fare la divisione del budget al fantacalcio
Alessandro Cosattini Redattore 

Inizia il campionato oggi e per molti è il momento di fare l'asta. C'è chi l'ha già fatta, chi la farà da qui a fine mese e chi invece a mercato chiuso. Da SOS Fanta, ecco come fare la divisione del budget al fantacalcio, considerando la base d'asta 1 e un budget da 500 fantamilioni.

📝 Qui la Guida all'Asta di SOS Fanta

