Fuori Hien nei padroni di casa, gioca Djimsiti al centro della difesa; c'è Pasalic al posto dello squalificato De Roon, in attacco Retegui con De Ketelaere e Lookman a supporto. Gioca Cacace braccetto nell'Empoli in difesa, panchina per Fazzini; in attacco c'è la coppia Esposito-Colombo. Da specificare che Viti non è a disposizione per la gara per un fastidio all'adduttore sinistro. Ecco tutte le scelte ufficiali degli allenatori: