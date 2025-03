Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la Juve torna in campo contro il Verona in Serie A: ecco le formazioni ufficiali per il fantacalcio

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la Juve torna in campo contro il Verona in Serie A. Sono appena uscite le formazioni ufficiali, Motta opta per McKennie trequartista alla fine, parte fuori Koopmeiners. C'è Kolo Muani prima punta, sulle fasce Nico Gonzalez e Yildiz. Zanetti sceglie Suslov e Livramento alle spalle di Sarr, panchina per Tengstedt. Parte fuori Bradaric, ci sono Faraoni e Tchatchoua sulle fasce.