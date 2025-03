Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: dal 1′ Casadei, fuori Gila

Alle 20.45 c'è l'ultimo posticipo, quello tra Lazio e Torino. Ecco le formazioni ufficiali con le scelte di Baroni e Vanoli. Nella Lazio, dove non è convocato Tavares, gioca Hysaj a sinistra. Gigot la sorpresa in difesa, panchina per Gila. Isaksen c'è, così come Dia e Zaccagni. Pedro completa l'attacco. Nel Torino c'è Maripan, gioca titolare Lazaro con Vlasic ed Elmas dietro ad Adams. Di seguito tutte le scelte ufficiali: