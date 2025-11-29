È Milan-Lazio l'ultima partita del sabato di Serie A e fantacalcio, in attesa delle gare di domenica e lunedì. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri per il match di San Siro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Lazio: dal 1′ Nkunku e Vecino, fuori Castellanos
ultimora
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Lazio: dal 1′ Nkunku e Vecino, fuori Castellanos
È Milan-Lazio l'ultima partita del sabato di Serie A e fantacalcio, in attesa delle gare di domenica e lunedì: ecco le formazioni ufficiali
MILAN - Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Leão.
LAZIO - Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basić; Isaksen, Dia, Zaccagni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA