Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Lazio: dal 1′ Nkunku e Vecino, fuori Castellanos

È Milan-Lazio l'ultima partita del sabato di Serie A e fantacalcio, in attesa delle gare di domenica e lunedì: ecco le formazioni ufficiali
È Milan-Lazio l'ultima partita del sabato di Serie A e fantacalcio, in attesa delle gare di domenica e lunedì. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri per il match di San Siro.

MILAN - Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Leão.

LAZIO - Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basić; Isaksen, Dia, Zaccagni.

