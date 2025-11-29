“Dopo la sconfitta di Madrid, l’Inter riparte da Pisa, nel tentativo di ritrovare gol, certezze e fiducia. La ferita del Metropolitano brucia ancora, e Chivu nella notte spagnola ha indicato con chiarezza in tv quale dev’essere la strada da seguire: “Dobbiamo capire i momenti e percepire il pericolo. Dobbiamo essere più concreti e più cinici, badando meno alla bellezza”.