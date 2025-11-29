Dopo due ko consecutivi, l’Inter di Cristian Chivu cerca riscatto nel match sul campo del Pisa. Così l’edizione online di Repubblica ha presentato la sfida in programma domenica alle ore 15.
Repubblica svela – Inter a Pisa con queste tre missioni dopo due ko consecutivi
“Dopo la sconfitta di Madrid, l’Inter riparte da Pisa, nel tentativo di ritrovare gol, certezze e fiducia. La ferita del Metropolitano brucia ancora, e Chivu nella notte spagnola ha indicato con chiarezza in tv quale dev’essere la strada da seguire: “Dobbiamo capire i momenti e percepire il pericolo. Dobbiamo essere più concreti e più cinici, badando meno alla bellezza”.
Alla vigilia della trasferta toscana non ha fatto conferenza stampa, dedicando tutto il tempo disponibile ad allenamenti e analisi tattica. E, consapevole della delicatezza del momento dopo le sconfitte nel derby e in Champions, si prepara a schierare la miglior formazione possibile, facendo turnover profondo poi mercoledì negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia”, si legge.
