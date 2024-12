Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio: Lukaku vs Castellanos

Alle 20.45 c'è il big match di giornata tra Napoli e Lazio: squadre tra poco in campo, sono uscite le formazioni ufficiali per il fantacalcio

Alle 20.45 c'è il big match di giornata tra Napoli e Lazio. Squadre tra poco in campo, sono uscite le formazioni ufficiali. Conte non cambia, dentro gli undici titolari del campionato che sono quelli rimasti in panchina in Coppa Italia. Nella Lazio tornano dall'inizio Tavares e Boulaye Dia. A sorpresa, Marusic per Lazzari a destra.