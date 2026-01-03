Alle 12.30 va in scena la sfida tra il Como di Cesc Fabregas e l'Udinese di Kosta Runjaic: a sorpresa nei lariani panchina per Nico Paz per un problema fisico. Ecco le formazioni ufficiali:
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Udinese: panchina a sorpresa per Nico Paz
Alle 12.30 va in scena la sfida tra il Como di Cesc Fabregas e l'Udinese di Kosta Runjaic: a sorpresa nei lariani panchina per Nico Paz
COMO - Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas.
UDINESE - Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.
