Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche dell'Inter. L'ex giocatore sottolinea quanto sia importante per la squadra nerazzurra trovare continuità per arrivare allo scudetto. "Deve trovare continuità, se dovesse centrare una serie di partite, è la favorita per il titolo".

"Chivu è uno che è piaciuto subito allo spogliatoio, sa il fatto suo ed è molto strutturato. Lo ha conquistato subito lo spogliatoio, che non è semplice da allenare. Per me ci sono i presupposti affinchè sia protagonista fino in fondo".