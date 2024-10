La rivoluzione è servita. Ancora una volta. Paulo Fonseca mescola le carte nel suo Milan e non solo a causa della squalifica di Theo Hernandez. In panchina finiscono sia Leao che Abraham, in attrito evidentemente per diversi motivi con l’allenatore portoghese. In difesa out Gabbia, non al meglio: al suo posto c’è Pavlovic e non Thiaw. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro: