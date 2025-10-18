Alle 18 va in scena la sfida tra il Torino di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte: tra gli azzurri indisponibili Scott McTominay e Rasmus Hojlund per un trauma contusivo alla caviglia sinistra e un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: due assenze pesantissime per Conte
ultimora
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: due assenze pesantissime per Conte
Alle 18 va in scena la sfida tra il Torino di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte: ecco le formazioni ufficiali
TORINO - Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Simeone, Adams.
NAPOLI - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA