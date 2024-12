Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: c’è Lukaku, fuori Vlasic

Alle 15 il Torino sfiderà il Napoli in casa, sono appena state comunicate le formazioni ufficiali con tutte le decisioni. Vanoli sceglie la coppia Sanabria-Adams in attacco, fuori Vlasic: gioca Gineitis con Linetty e Ricci a centrocampo. Tutto confermato per Conte invece: c'è ancora Politano dal 1', come terzino sinistro sempre Olivera e non Spinazzola.