Il dirigente, che ha da poco lasciato l'Inter, potrebbe trovare un posto in Francia. I prossimi movimenti nel CdA del Club

L'ex dirigente dell'Inter Alessandro Antonello, da poco fuori dal club nerazzurro, potrebbe presto trovare una nuova casa In Francia.

L'ex ad nerazzurro è stato ospite del Marsiglia in occasione dell’ultima partita casalinga contro il St-Étienne (5-1). I buoni rapporti con la proprietà hanno aperto a dialoghi circa un suo possibile approdo in Francia. Tutto in divenire.