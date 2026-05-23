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FCIN1908 / Inter, non convocato Frattesi: il motivo. Tra i giovani c’è Topalovic
Il centrocampista romano non è partito per Bologna: salterà anche l'ultima partita della stagione. Presenti 4 giovani
Sul treno che proprio in questi minuti sta portando l'Inter a Bologna per l'ultima partita della stagione non c'è Davide Frattesi. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il centrocampista romano non è stato convocato a causa di un affaticamento agli adduttori, e pertanto non sarà a disposizione di Cristian Chivu.
Aggregati al gruppo, come previsto, anche alcuni ragazzi dell'U23: oltre a Mattia Mosconi e Matteo Cocchi (entrambi classe 2007), ormai da tempo in Prima Squadra, al Dall'Ara ci saranno anche il polacco Iwo Kaczmarski (2004) e lo sloveno Luka Topalovic (2006).
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