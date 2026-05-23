Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato del futuro allenatore della Fiorentina. Il giornalista consiglia la viola di seguire l'esempio dell'Inter. "Anche Grosso andrebbe protetto perché se lo scegli, poi non devi lasciarlo da solo in caso di difficoltà. Bisogna prendere esempio dall'Inter che ha difeso Chivu quando è uscito dalla Champions e tutti ne volevano la testa".

"Ho conosciuto Guardiola e so che ama la Toscana e Firenze quindi una chiamata gliela farei se fossi Paratici anche perché ha vinto già tutto e potrebbe accettare una sfida interessante come la Fiorentina. Ha lasciato il City, perché non chiamarlo? Al massimo ci dice di no, però conoscendo Guardiola, ti ascolterebbe magari poi in futuro prende la Nazionale e non ti avvicini nemmeno".