Il centrocampista nerazzurro non sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida in programma domani contro i granata

Fabio Alampi Redattore 10 maggio - 16:45

Non ci sarà Davide Frattesi sul pullman che porterà l'Inter a Torino: il centrocampista nerazzurro, secondo quanto appurato da Fcinter1908, non ha recuperato in tempo dalle fatiche della semifinale di Champions League contro il Barcellona, e salterà così la sfida di campionato in programma domani contro i granata di Vanoli.

Inzaghi, oltre Frattesi, non avrà a disposizione altri tre big: non sono stati convocati nemmeno Pavard, Mkhitaryan e Lautaro. Per ovviare a queste assenze, il tecnico nerazzurro ha aggregato al gruppo quattro ragazzi della Primavera: si tratta di Re Cecconi (difensore, 2006), Berenbruch (centrocampista, 2005), Topalovic (centrocampista, 2006) e Spinaccè (attaccante, 2006).