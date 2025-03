Buone notizie per Inzaghi in vista della gara di domani sera contro il Feyenoord. Dopo aver lasciato il campo sabato, il regista è in gruppo

L'Inter è in campo ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domani sera a Rotterdam con il Feyenoord, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions. Inzaghi dovrà fare a meno di Dimarco, per questo sta seriamente pensando di alzare Bastoni come quinto di sinistra.