Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista della gara contro il River Plate, ultimo impegno della fase a gironi del Mondiale per Club

Proseguono gli allenamenti dell'Inter negli Stati Uniti in vista dell'ultima gara della fase a gironi del Mondiale per Club. La buona notizia per Cristian Chivu, come documentato da Fcinter1908, è il completo recupero di Denzel Dumfries, che contro gli argentini potrà finalmente fare il suo debutto nella manifestazione.