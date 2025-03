L'Inter si prepara per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi dovrà fare a meno di Dimarco, oltre che di Zalewski, Darmian e Carlos augusto. Quindi, di fatto, un solo esterno a disposizione per il tecnico dell'Inter. Ma Inzaghi punterà ancora sul solito 3-5-2 per la sfida contro gli olandesi. No all'ipotesi della difesa a 4, anche se durante la gara sarà possibile vederla.

Confermato il 3-5-2, ma con qualche differenza. Come raccolto da Fcinter1908, I tre dietro saranno Pavard, De Vrij e Acerbi braccetto sinistro in modo da avere il mancino in uscita. Dumfries manterrà il suo solito ruolo di quinto a destra, il quinto a sinistra lo farà Bastoni. Ruolo inedito per il difensore. Ma non sarà l'unica novità: in fase di non possesso diventerà un 4-4-2, con lo stesso Bastoni che si abbasserà e la mezzala sinistra che a sua volta si allargherà per coprire l’ampiezza.