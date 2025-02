Dopo il pareggio nel derby, l'Inter scenderà di nuovo in campo giovedì sera al Franchi contro la Fiorentina per il recupero del turno d'andata sospeso per il malore a Bove. Inzaghi valuterà oggi le condizioni generali del gruppo, in primis per Calhanoglu. Il turco ha giocato titolare nel derby, ma è stato poi sostituito dopo un'ora. Da capire se inizierà la gara contro i viola o sarà utilizzato durante la partita.