"Partita lottata, il Milan ha fatto la partita che poteva fare. Pavlovic e Tomori eccezionali, a parte lo sgambetto a Thuram che scappa via a tutta la serie a. Io mi stanco solo a vederlo, giocatore surreale. La mediana che di solito domina dell'Inter non ha giocato come sa fare. Gol arrivato senza Calhanoglu, uscito il turco e l'Inter ha ripreso la partita. In questo momento non può stare in campo, non può fare sicuramente 90'.