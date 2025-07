Giornate calde sul fronte mercato in casa Inter. Anche oggi, oltre al consueto via vai di dirigenti e agenti , nella sede nerazzurra è arrivato il tecnico Cristian Chivu che, come appurato da Fcinter1908, ha potuto incontrare nuovamente i vertici interisti per fare il punto della situazione.

Tanti i temi da affrontare: dal futuro dei calciatori attualmente in rosa alla ricerca dei sostituti ideali in caso di eventuali cessioni, oltre alla possibilità di aggiungere in gruppo elementi dalle caratteristiche tecniche che al momento mancano. Il tutto senza dimenticare i tanti giovani, per cui bisogna decidere se tenerli a Milano fra Prima Squadra e U23 o girarli in prestito altrove.