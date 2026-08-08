I nerazzurri, dopo aver battuto 2-1 la Juventus, hanno lasciato Perth
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Si è chiusa con la vittoria per 2-1 contro la Juventus la tournée dell'Inter in Australia. I nerazzurri, come mostrato dalle immagini di Fcinter1908, hanno lasciato in pullman lo stadio di Perth e sono diretti in aeroporto, dove partiranno con un volo diretto alla volta dell'Italia. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio ad Appiano Gentile.
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