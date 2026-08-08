VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il tecnico dell'Inter ha parlato al termine dell'amichevole di Perth vinta contro la Juventus. Queste le sue parole ai giornalisti, tra cui l'inviato di Fcinter1908:

BILANCIO - "Si può fare sempre meglio. Si chiude la tournée nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione".

APPROCCIO - "Inter pronta? Non ancora. Mancano le gambe, mancano allenamenti per trovare la brillantezza. Io parlo del secondo tempo che non mi è piaciuto per niente, abbiamo concesso campo e palleggio. Dobbiamo trovare più cose, dobbiamo e possiamo fare meglio".

MONZA - "Stones, Lautaro, Thuram per il Monza? Avrò tempo per vederli al lavoro, poi vedremo quelle che saranno le nostre scelte".

JUVE - "Juve buona squadra, allenata bene. Le partite in preparazione contano poco, hanno giocatori di qualità. Squadra forte che dirà la sua".

BOVIO E IDRISSOU - "I giovani ho il compito di allenarli e dargli la possibilità di esprimersi al meglio. Devono migliorare e abituarsi ai ritmi di queste partite. Devono saper fare assieme ai compagni le cose che chiediamo. Non devo promuovere nessuno, hanno qualità, a me interessa la reazione agli errori, come si affrontano determinati giocatori. Tutti i giovani hanno dato il loro contributo".

PORTIERE - "Io non parlo di gerarchie, sapete che per me non esistono titolari. Tutti avranno la possibilità di fare bene e di dare il contributo alla nostra causa".

DIOUF - "Da Karslruher a oggi vedo miglioramenti e sono contento".