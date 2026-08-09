Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Juventus-Inter, amichevole di lusso in Australia

Daniele Mari
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PROVEDEL

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Provedel 6,5

Molto bene sia tra i pali che nella gestione del pallone. Lo abbiamo già detto tante volte: è più di un secondo portiere

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