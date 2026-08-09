VIDEO FCIN1908 / Inter, Barella e Bastoni firmano maglie e autografi ai tifosi

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PROVEDEL

VIDEO / Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908: "Sarà anno diverso! Ok a sinistra"

Molto bene sia tra i pali che nella gestione del pallone. Lo abbiamo già detto tante volte: è più di un secondo portiere

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