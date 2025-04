Le ultime di formazione da Barcellona dove stasera l'Inter di Inzaghi scenderà in campo per la semifinale d'andata di Champions

Sensazioni della vigilia confermate. L’Inter scende in campo stasera a Barcellona sperando di rialzarsi dopo le tre sconfitte e mettere un mezzo punto esclamativo alla stagione. Lo farà affidandosi a Marcus Thuram , confermando le sensazioni di ieri: la lotta contro il tempo ha riportato il francese a disposizione e pronto a scendere in campo al fianco di Lautaro Martinez.

In difesa confermato Bisseck al posto dell’indisponibile Pavard, con Darmian in panchina e pronto a subentrare al suo posto o al posto di Dumfries, che torna titolare da quinto. Per il resto, invece, confermati i titolarissimi, compreso Dimarco a sinistra.