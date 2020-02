Luiz Felipe: “Abbiamo affrontato una grande Inter con un grande allenatore. La Lazio…”

Luiz Felipe, giocatore della Lazio, dopo la vittoria sull’Inter ha detto la sua pure ai microfoni de La Domenica Sportiva. Ecco cosa ha detto: «E’ stata una grande partita, erano tre punti importanti per noi e abbiamo tutti fatto una grande partita, magari a fine partita questi punti conteranno tanti. Penso che siamo lì e possiamo credere allo scudetto. Da qui alla fine dobbiamo continuare a crescere e lavorare, poi di domenica in domenica far vedere una grande squadra. L’Inter è una grande squadra con un grande allenatore, ci abbiamo messo del nostro nel secondo tempo e abbiamo preso questi tre punti importantissimi».

(Fonte: La Domenica Sportiva)