Felipe Melo: “Inter, tanta roba la finale di Champions. Mai dare per morte le squadre italiane”

"È stato un po' difficile per me vedere questa finale. Però sono felice, perché alla fine sono interista. Adesso farò il tifo affinché la Viola vinca la Conference League, perché se lo merita e perché è il club che mi ha aperto le porte per arrivare in Italia".

Quale?

"La partita che fece l'Inter di Mourinho contro il Barcellona al Camp Nou. Un match strepitoso contro il super Barcellona. Si qualificò per la finale con uno come Samuel Eto'o che faceva il terzino. Se all'Inter, che è una squadra tosta, tutti si aiutano fra loro, perché no? Magari può succedere che con un contropiede si riesca a fare un gol. Non si può mai pensare che si possa dare per morte le squadre italiane. Sono speranzoso che si possa fare una grande partita e vincere".