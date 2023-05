La moglie di Inzaghi: “Manchester City? Squadra di alieni. Simone aveva previsto che…”

Gaia Lucariello si è raccontata recentemente in un'intervista a Diva e Donna. La moglie di Simone Inzaghi lo supporta in ogni momento, non senza un po' di fisiologica fatica data dalla professione che svolge. "Stare con Simone è bello ma faticoso, lo stress è alle stelle, ogni partita è un esame per noi. In tredici anni con lui sono invecchiata di ventisei anni. Io non ho la capacità che ha Simone di restare tranquillo. È la sua grande forza, ha molte pressioni, le sente, eccome se le sente ma riesce a gestirle. Del resto a 18 anni era già un calciatore professionista, a 34 anni ha iniziato ad allenare ed è abituato alle pressioni. La sua più grande qualità? Saper sdrammatizzare", ha raccontato al magazine.