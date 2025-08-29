La sconfitta nella sua terra portoghese, in casa del Benfica, costa cara a Jose Mourinho che è stato da poco esonerato dal Fenerbahce dopo aver fallito l'accesso alla prossima Champions League. Questo è il comunicato ufficiale del club turco:
Fenerbahce, esonerato Mourinho dopo l’uscita dalla Champions: il comunicato del club
La sconfitta nella sua terra portoghese, in casa del Benfica, costa cara al tecnico che è stato da poco esonerato dal club turco
La nostra squadra di calcio professionistica, a partire dalla stagione 2024-2025, ha interrotto il rapporto con l'allenatore Jose Mourinho. Lo ringraziamo per l'impegno profuso finora per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera.
