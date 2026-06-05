L'ex difensore ha fatto i complimenti ai nerazzurri dal palco del Teatro Regio di Parma: "Dati tutti dalla loro parte"

Ciro Ferrara, dal palco del Teatro Regio di Parma in occasione della presentazione del calendario della Serie A 2026/27 , ha fatto i complimenti all'Inter per la stagione appena conclusa: "Considerando la forza dell'Inter, pensavo che potesse far bene.

La società ha messo Chivu nelle condizioni migliori. Complimenti all'Inter, credo che abbia stra meritato di vincere il campionato, i dati sono tutti dalla loro parte. L'anno prossimo tocherà alle altre 19 cercare di contrastare questa grande forza".