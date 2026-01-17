FC Inter 1908
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo, Ciro Ferrara ha parlato della gara dagli studi di Dazn
Gianni Pampinella
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo, Ciro Ferrara ha parlato della gara dagli studi di Dazn. L'ex difensore sottolinea come per la squadra di Conte sia fondamentale la gara di oggi in virtù della vittoria dell'Inter contro l'Udinese.

"A maggior ragione diventa importante questa partita, cercando di ritrovare quelle certezze. Il Napoli viene da tre pareggi, ho visto i risultati dell'Inter dove ha ottenuto 8 vittorie e un pareggio nelle ultime nove partite, si sta dimostrando squadra di altissimo livello".

