Alessandro Cosattini Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 17:37)

In studio a Sky Sport, l’ex portiere Fernando Orsi ha commentato così la vittoria dell’Inter con l’Udinese.

“L’Inter ha aggredito subito la gara, gol meraviglioso di Lautaro su assist di Pio Esposito, ha sofferto ma nella norma, ci sta. L’Udinese buttava palloni dentro, la vittoria è stata meritata.

Thuram è un po’ più anarchico di Pio Esposito, è diverso quando gioca lui con Lautaro. Pio Esposito è più complementare al Toro per me, per come si cercano sempre, ci lavorano tanto sicuramente anche in allenamento, il gol nasce su classico duetto tra prima e seconda punta.

Si è visto e so che Chivu è entrato con umiltà nello spogliatoio, è stato veramente bravo”, ha detto.