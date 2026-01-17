FC Inter 1908
Orsi: “Thuram più anarchico, che intesa Pio-Lautaro. So che Chivu nello spogliatoio ha…”

In studio a Sky Sport, l’ex portiere Fernando Orsi ha commentato così la vittoria dell’Inter con l’Udinese
Alessandro Cosattini Redattore 

In studio a Sky Sport, l’ex portiere Fernando Orsi ha commentato così la vittoria dell’Inter con l’Udinese.

DAZN

“L’Inter ha aggredito subito la gara, gol meraviglioso di Lautaro su assist di Pio Esposito, ha sofferto ma nella norma, ci sta. L’Udinese buttava palloni dentro, la vittoria è stata meritata.

Getty Images

Thuram è un po’ più anarchico di Pio Esposito, è diverso quando gioca lui con Lautaro. Pio Esposito è più complementare al Toro per me, per come si cercano sempre, ci lavorano tanto sicuramente anche in allenamento, il gol nasce su classico duetto tra prima e seconda punta.

Getty

Si è visto e so che Chivu è entrato con umiltà nello spogliatoio, è stato veramente bravo”, ha detto.

