"Ma tutte quelle che sono le reazioni sui social e dei tifosi vanno accettate nel bene e nel male - le parole del tecnico -. Noi siamo nelle condizioni per lavorare nel miglior modo possibile. L'impegno della squadra è totale e noi abbiamo la coscienza a posto. Tutto quello che stiamo facendo è straordinario. L'ho detto ai giocatori non per indorare la pillola, ma da inizio anno c'è sempre stata grande applicazione". Rispedisce al mittente, poi, il ruolo di favorita, perché secondo l'allenatore romanista "l'ambizione è uguale per entrambe le squadre" e la differenza tra i due club "non è molta". A incidere è anche il momento, perché i giallorossi sono ancora frustrati per quanto successo a Como, in particolare per l'espulsione di Wesley.