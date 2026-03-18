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Gasperini: “La spiegazione dell’AIA su Wesley? Devi fare la faccia da scemo quando…”
Rilanciarsi nella partita più importante della stagione. E' la missione della Roma in Europa League, partendo dall'1-1 della gara d'andata con il Bologna. A spingere i giallorossi un Olimpico per l'ennesima volta sold out e pronto a sfoggiare bandiere e coreografie, consapevole dell'importanza della gara. Ne è conscio anche Gasperini nonostante non apprezzi il termine "spartiacque". "Non mi piace parlare in questi modi della gara - dice alla vigilia -. Ma se rende l'importanza della partita allora sì. Sicuramente essendoci un passaggio del turno vale più del campionato".
"Ma tutte quelle che sono le reazioni sui social e dei tifosi vanno accettate nel bene e nel male - le parole del tecnico -. Noi siamo nelle condizioni per lavorare nel miglior modo possibile. L'impegno della squadra è totale e noi abbiamo la coscienza a posto. Tutto quello che stiamo facendo è straordinario. L'ho detto ai giocatori non per indorare la pillola, ma da inizio anno c'è sempre stata grande applicazione". Rispedisce al mittente, poi, il ruolo di favorita, perché secondo l'allenatore romanista "l'ambizione è uguale per entrambe le squadre" e la differenza tra i due club "non è molta". A incidere è anche il momento, perché i giallorossi sono ancora frustrati per quanto successo a Como, in particolare per l'espulsione di Wesley.
"Se mi ha convinto la spiegazione dell'AIA? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo", la risposta di Gasperini, mentre più diretto il terzino brasiliano che ha definito la scelta arbitrale "grave e inaccettabile", perché a suo avviso "il fallo non c'era".
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