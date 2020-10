Ferri: “Lukaku immarcabile, nessuno regge. Ma nella rosa dell’Inter…”

Intervenuto a Pressing, in onda su Canale 5, Riccardo Ferri ha elogiato il rendimento tenuto in questo inizio di stagione da Romelu Lukaku, a segno in cinque partite su cinque di campionato. Ecco le sue parole:

“Per quello che esprime in campo, non c’è un attaccante migliore di Lukaku in questo momento. E’ immarcabile. Ho visto tutte le partite e non c’è un difensore che riesca a reggere contro di lui. Il gioco di Conte va a finalizzarsi su Lukaku. Sono molti i giocatori che vanno in gol nell’organico interista“.

(Fonte: Pressing – Canale 5)