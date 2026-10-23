Alta tensione in casa Feyenoord. A pochi giorni dalla sfida contro l’Inter, in programma il 3 novembre al De Kuip, Hadj Moussa e Steijn hanno avuto un acceso diverbio in occasione della partita contro il Betis di Champions League.

A confermare l’accaduto è stato il tecnico degli olandesi Giovanni van Bronckhorst.

Ad accendere la miccia un presunto mancato passato di Hadj Moussa per Steijn all’interno dell’area di rigore avversaria, con la discussione che è proseguita negli spogliatoi.

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Hadj Moussa vs Steijn, cosa è successo

"L'incendio è stato spento", ha esordito Van Bronckhorst in conferenza stampa alla vigilia della partita di Eredivisie contro il PSV.

Il tecnico ha tenuto colloqui individuali con i due giocatori venerdì. "È una cosa che ovviamente non vorrei; è normale che in questi casi l'attenzione si concentri su quello che è successo dopo la partita. Anche loro la pensavano allo stesso modo. Detto questo, per me è finita, e ora ci concentriamo insieme sulla partita di domenica".

La spiegazione di Van Bronckhorst

Van Bronckhorst ha parlato individualmente con Steijn e Hadj Moussa.

"Bisogna dare a entrambi i giocatori lo spazio per mostrare le proprie emozioni ed esprimere i propri sentimenti; credo che funzioni meglio quando si parla separatamente piuttosto che insieme", ha detto l'allenatore.

“Steijn pensava di poter prendere la palla, ma credeva di trovarsi in una posizione più libera di quanto non fosse in realtà. A volte, dopo una partita, non si ha la mente completamente lucida, ma alla fine è così che le cose si svolgono nella propria testa".

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Il precedente

Non è la prima volta che cresce la tensione tra Hadj Moussa e Steijn: in occasione della partita contro il Telstar dello scorso fine settimana, in Eredivisie, entrambi si sono presentati sul dischetto per calciare un rigore.

Alla fine è stato Steijn a calciarlo, con Van Bronckhorst che ha spiegato che ci sono gerarchie chiare: “Se Sem è in campo, allora lui il rigorista”.