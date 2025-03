"Simone Inzaghi ha costruito una squadra che sa cosa serve per ottenere risultati in ogni fase del gioco. Se a tutto questo si aggiungono i numerosi assenti nel Feyenoord , è chiaro che la squadra italiana è la grande favorita per il passaggio del turno. D'altro canto, la campagna del Feyenoord in Champions League dimostra che questa squadra dà il meglio di sé quando è sfavorita. Contro un'Inter malconcia sulla fascia sinistra, le possibilità saranno nelle rapide azioni di ripartenza sulle fasce".