FIFA, Zanetti nominato Vicepresidente Commissione Responsabilità Sociale del calcio

Il vicepresidente dell'Inter ricoprirà la carica di Vicepresidente del Comitato per il mandato 2025-2029.
Andrea Della Sala Redattore 

Nuova carica per il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti. Questo l'annuncio tramite il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

Il Consiglio della FIFA durante la riunione del mese di ottobre ha nominato Javier Zanetti Vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale del calcio FIFA nata con l’obiettivo di promuovere il calcio come strumento per generare un impatto sociale positivo a livello globale. Zanetti ricoprirà la carica di Vicepresidente del Comitato per il mandato 2025-2029.

