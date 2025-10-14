"Quell’agognato segno più nel bilancio - unito ai 567 milioni di fatturato (al netto del player trading) - è figlio sì dell’indirizzo dato dalla nuova proprietà Oaktree e del lavoro della dirigenza nel tagliare costi, ma pure dei percorsi in Europa, e non solo, che l’allenatore piacentino è riuscito a far compiere alla squadra nelle sue quattro stagioni a Milano. Due ottavi e due finali raggiunte che hanno permesso all’Inter di incassare, di soli bonus Uefa, 361 milioni: 62,3 nella stagione ’21-22; 101,3 nel ’22-23; 65,5 nel ’23-24 e ben 132 nella scorsa annata", sottolinea Tuttosport.