Domani in casa Inter si svolgerà l'assemblea dei soci che approverà il bilancio per la stagione ’24-25. Esercizio economico che l’Inter ha chiuso il 30 giugno scorso con un utile di 35,4 milioni, frutto anche dei risultati ottenuti soprattutto in Europa la scorsa stagione quando sulla panchina nerazzurra c'era Simone Inzaghi.
ultimora
Bilancio Inter, domani assemblea dei soci. Ts: “Conti positivi anche grazie a Inzaghi. Mai…”
"Quell’agognato segno più nel bilancio - unito ai 567 milioni di fatturato (al netto del player trading) - è figlio sì dell’indirizzo dato dalla nuova proprietà Oaktree e del lavoro della dirigenza nel tagliare costi, ma pure dei percorsi in Europa, e non solo, che l’allenatore piacentino è riuscito a far compiere alla squadra nelle sue quattro stagioni a Milano. Due ottavi e due finali raggiunte che hanno permesso all’Inter di incassare, di soli bonus Uefa, 361 milioni: 62,3 nella stagione ’21-22; 101,3 nel ’22-23; 65,5 nel ’23-24 e ben 132 nella scorsa annata", sottolinea Tuttosport.
"È evidente che i soldi ricevuti per la galoppata europea ’24-25, abbiano permesso al club di vedere sorridere le proprie casse. Tant’è che mai nella sua storia la società nerazzurra aveva ottenuto un risultato economico del genere. Per altro quanto fatto da Inzaghi nel corso degli anni in Champions, ha permesso all’Inter di vedere crescere il proprio ranking e grazie a quello di qualificarsi al Mondiale per club di giugno dove la squadra ha ricevuto dalla Fifa fra bonus partecipazione e risultati altri 33 milioni, buoni pure quelli per far lievitare i conti della società".
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA