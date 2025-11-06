Fifa The Best 2025, tra i candidati tre giocatori dell’Inter e nessun italiano

Sono state rese note le nomination del FIFA The Best 2025. Diverse le categorie: miglior giocatore assoluto, miglior portiere e miglior allenatore sia del calcio maschile che di quello femminile, oltre al premio al miglior tifoso (con le solite tre storie bellissime di amore per il calcio) e le due top 11 maschile e femminile rispetto alla passata stagione.