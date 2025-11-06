Fifa The Best 2025, tra i candidati tre giocatori dell’Inter e nessun italiano

Sono state rese note le nomination del FIFA The Best 2025. Diverse le categorie: miglior giocatore assoluto, miglior portiere e miglior allenatore sia del calcio maschile che di quello femminile, oltre al premio al miglior tifoso (con le solite tre storie bellissime di amore per il calcio) e le due top 11 maschile e femminile rispetto alla passata stagione.
Quest'oggi sono stati resti noti i vari candidati di tutti i premi e ci sono tre giocatori nerazzurri tra i migliori al mondo
È stata una giuria di esperti a stilare le liste dei candidati, saranno poi allenatori e capitani delle 211 squadre nazionali maschilI e femminili a votare selezionando tre candidati per ciascuno dei premi in palio. Anche giornalisti e i tifosi registrati sul sito ufficiale della FIFA potranno votare i loro preferiti.
Nelle liste dei candidati trionfa il PSG che ha conquistato, nella finale di Monaco contro l'Inter, la Champions League. Ma ci sono anche i nomi di giocatori nerazzurri.
