La Federazione Italiana ha respinto il ricorso che i legali della Juventus avevano fatto perché venisse tolto il rosso a Kalulu che gli è stato inflitto da La Penna in Inter-Juve

"La Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della Juventus, confermando la squalifica per una giornata di gara inflitta a Pierre Kalulu ". Si legge in una nota ufficiale della FIGC che ha deciso così di non accogliere la richiesta bianconera.

"Il difensore bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo dopo essere stato espulso in occasione di Inter-Juventus",si legge ancora nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della FIGC. Il riferimento, ovviamente è alla gara disputata lo scorso 14 febbraio, valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A.

Il calciatore che era stato espulso in Inter-Juve per un doppio giallo. La squalifica resta anche se era stato poi acclarato l'errore sulla seconda ammonizione rimediata in occasione del tocco su Bastoni (che aveva accentuato la caduta). Kalulu salta un turno come previsto dal giudice sportivo e non sarà a disposizione nella sfida contro il Como.