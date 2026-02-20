Il giornalista ha commentato la notizia secondo la quale i dirigenti rossoneri avrebbero chiamato all'AIA per dire che non piacciono le ultime decisioni arbitrali

Di oggi le notizie secondo le quali, il Milannon avrebbe accettato il mancato rosso a Van der Brempt per il fallo su Pavlovic e che per questo i dirigenti avrebbero contattato l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) "per far capire garbatamente che quello che sta succedendo in termini di decisioni arbitrali non piace", come raccontato tra gli altri anche da La Gazzetta dello Sport.