Di oggi le notizie secondo le quali, il Milannon avrebbe accettato il mancato rosso a Van der Brempt per il fallo su Pavlovic e che per questo i dirigenti avrebbero contattato l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) "per far capire garbatamente che quello che sta succedendo in termini di decisioni arbitrali non piace", come raccontato tra gli altri anche da La Gazzetta dello Sport.
Il giornalista ha commentato la notizia secondo la quale i dirigenti rossoneri avrebbero chiamato all'AIA per dire che non piacciono le ultime decisioni arbitrali
Ivan Zazzaroni, in un post sui social, ha commentato questa notizia: "Se telefoni ai vertici dell'Aia per dire 'Adesso basta errori!' (spero che sia solo una stupida sintesi giornalistica)
devi avere il coraggio di affermare pubblicamente che gli arbitri li commettono apposta contro di te", ha scritto.
E ha aggiunto: "Oppure che sono una categoria di distratti in malafede che favorisce i tuoi avversari. Altrimenti risulti ridicolo".
