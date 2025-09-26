Luigi Maria Prisco, figlio dell'avvocato e storico dirigente dell'Inter, ha parlato oggi in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Interessante un aneddoto sul rapporto tra Peppino e Silvio Berlusconi:
Il figlio dell'avvocato e storico dirigente nerazzurro ha raccontato un aneddoto sul rapporto con l'ex presidente del Milan
«Lo conobbe nel 1972, quando Berlusconi era un semisconosciuto costruttore e molti ne storpiavano il cognome in Bernasconi. Peppino a casa ci disse che nella sede dell’ordine degli avvocati a Milano si era presentato un certo Silvio Berlusconi per chiedergli di intercedere con Ivanoe Fraizzoli, il presidente dell’Inter di allora. Sì, Berlusconi voleva comprare l’Inter. Peppino era rimasto colpito: “Mi ha fatto un’impressione enorme, ha le idee molto chiare”. Non so se volesse l’Inter perché interista e non milanista o perché la considerasse più acquistabile rispetto al Milan. Peppino gli procurò un colloquio con Fraizzoli, ma il presidente disse di no: “Lei ha 35 anni,è troppo giovane, ritorni tra dieci anni”».
E Berlusconi ritornò.
«All’inizio degli anni Ottanta e Fraizzoli disse un’altra volta di no. Era scoppiato lo scandalo della P2, tra gli iscritti era saltato fuori anche il nome del Cavaliere e Fraizzoli, un po’ moralista, sentenziò: “Non vendo l’Inter a un piduista”. Che poi tanta gente si è ritrovata iscritta alla P2 senza saperlo».
