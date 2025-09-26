Il figlio dell'avvocato e storico dirigente nerazzurro ha raccontato un aneddoto sul rapporto con l'ex presidente del Milan

Luigi Maria Prisco, figlio dell'avvocato e storico dirigente dell'Inter, ha parlato oggi in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Interessante un aneddoto sul rapporto tra Peppino e Silvio Berlusconi: