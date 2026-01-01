L’Inter ritrova il Bologna dopo il ko in Supercoppa Italiana. La squadra allenata ora da Vincenzo Italiano negli ultimi anni è stata una bestia nera per i nerazzurri. “Inter, c'è il tabù Bologna: titolari e motivazioni, Chivu cambia per vendicare Riad”, titola Gazzetta.it. Ecco le novità della rosea in vista del match di domenica alle ore 20.45.
