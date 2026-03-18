“Guarda i tifosi interisti che vengono qui, mamma mia. Invito loro a leggere l’inchiesta Doppia Curva, quell’inchiesta con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter per una furbata dell’Inter di essersi dichiarata immediatamente parte lesa, dopo aver risolto - pagando - le problematiche sportive. Ma è solo l’inizio quello, solo l’inizio. Di fatto l’Inter ha dichiarato che sono stati costretti dalla ‘ndrangheta a subire la gestione dei parcheggi, delle curve, del franchising. Una visione assolutamente superficiale, l’Inter meriterebbe di essere retrocessa per come ha gestito il rapporto con la ‘ndrangheta e coi propri tifosi. Anche il Milan e la Juve hanno avuto una gestione pessima, sia chiaro.