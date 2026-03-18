Sui suoi profili social, Roberto Saviano attacca ancora l'Inter. Ma questa volta non soltanto la società nerazzurra: ecco le sue parole.
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Saviano attacca ancora l’Inter: “Una furbata”. Ma stavolta cita anche Milan, Juventus e Napoli
“Guarda i tifosi interisti che vengono qui, mamma mia. Invito loro a leggere l’inchiesta Doppia Curva, quell’inchiesta con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter per una furbata dell’Inter di essersi dichiarata immediatamente parte lesa, dopo aver risolto - pagando - le problematiche sportive. Ma è solo l’inizio quello, solo l’inizio. Di fatto l’Inter ha dichiarato che sono stati costretti dalla ‘ndrangheta a subire la gestione dei parcheggi, delle curve, del franchising. Una visione assolutamente superficiale, l’Inter meriterebbe di essere retrocessa per come ha gestito il rapporto con la ‘ndrangheta e coi propri tifosi. Anche il Milan e la Juve hanno avuto una gestione pessima, sia chiaro.
Il Napoli ai tempi di Genny a’ Carogna era in balia completa dell’organizzazione criminale. Poi c’è stata una strategia di allontanamento dall’organizzazione, ma gli ultrà restano un mondo infiltrato. Con l’arrivo di Bellocco a Milano l’Inter non lo ha fatto, anzi. Beretta conserva i segreti, ma che lentamente stanno uscendo, siamo solo al primo atto. Basta parlare di questi rapporti orrendi, il calcio è marcio”.
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