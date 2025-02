Fiorentina, i convocati per l’Inter: out Adli, ci sono Gudmundsson e Zaniolo

La Fiorentina sui suoi canali ufficiali ha pubblicato la lista convocati per la gara di lunedì sera contro l'Inter a San Siro

La Fiorentina sui suoi canali ufficiali ha pubblicato la lista convocati per la gara di lunedì sera contro l'Inter a San Siro. Non saranno a disposizione Yacine Adli e Pablo Marì; prima convocazione per Zaniolo, Fagioli e Ndour.