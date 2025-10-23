FC Inter 1908
Adani: “Dumfries in Europa sposta, 5 gol al Barça li fa lui!”. Cassano: “E certe volte…”

Adani: “Dumfries in Europa sposta, 5 gol al Barça li fa lui!”. Cassano: “E certe volte…” - immagine 1
Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, si dibatte sull'importanza all'interno dell'Inter di Denzel Dumfries
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, si dibatte sull'importanza all'interno dell'Inter di Denzel Dumfries, MVP dell'ultima sfida contro l'Union Saint-Gilloise. Ecco cosa ne pensano Lele Adani e Antonio Cassano.

Adani: "Quando Dumfries esce arrabbiato non svia, dice che fa bene ad incazzarsi: Dumfries lo riconosce come allenatore, la volta dopo gioca. In Europa lui sposta perché si va forte".

Adani: “Dumfries in Europa sposta, 5 gol al Barça li fa lui!”. Cassano: “E certe volte…”- immagine 2
Getty Images

Cassano: "Lui va forte e infatti è l'esterno che ha fatto più gol dopo Hakimi".

Adani: "Io l'ho ricevuto in Italia in un modo e pur non essendo Hakimi e Cancelo, su 7 gol col Barcellona l'anno scorso 5 li ha lui. 5!".

Adani: “Dumfries in Europa sposta, 5 gol al Barça li fa lui!”. Cassano: “E certe volte…”- immagine 3
Getty Images

Cassano: "L'altro giorno oltre al gol, la palla ad Esposito per l'assist a Lautaro la dà lui".

Adani: "E' lui che ribalta".

Cassano: "Ha personalità: poi il campo finisce e lui continua, arriva in autostrada certe volte. Se ne sbatte: a livello europeo incide".

