Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, si dibatte sull'importanza all'interno dell'Inter di Denzel Dumfries, MVP dell'ultima sfida contro l'Union Saint-Gilloise. Ecco cosa ne pensano Lele Adani e Antonio Cassano.
Adani: “Dumfries in Europa sposta, 5 gol al Barça li fa lui!”. Cassano: “E certe volte…”
Adani: "Quando Dumfries esce arrabbiato non svia, dice che fa bene ad incazzarsi: Dumfries lo riconosce come allenatore, la volta dopo gioca. In Europa lui sposta perché si va forte".
Cassano: "Lui va forte e infatti è l'esterno che ha fatto più gol dopo Hakimi".
Adani: "Io l'ho ricevuto in Italia in un modo e pur non essendo Hakimi e Cancelo, su 7 gol col Barcellona l'anno scorso 5 li ha lui. 5!".
Cassano: "L'altro giorno oltre al gol, la palla ad Esposito per l'assist a Lautaro la dà lui".
Adani: "E' lui che ribalta".
Cassano: "Ha personalità: poi il campo finisce e lui continua, arriva in autostrada certe volte. Se ne sbatte: a livello europeo incide".
